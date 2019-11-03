İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve bu yıl "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı. Vodafone Maraton canlı yayın nereden izlenir? Vodafone koşusu kaçta bitiyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koşuyor.

VODAFONE MARATON CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Vodafone Maraton canlı yayın izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Vodafone Maraton canlı sonuçlar ve canlı yayın izleme linkine https://www.maraton.istanbul/ linkinden ulaşabilirsiniz.

VODAFONE KOŞUSU KAÇTA BİTİYOR?

Maraton sebebiyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak. Gece saat 3’te kapanacak olan yollar saat 15:00'ten itibaren araç trafiğine açılacak.



HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

ANADOLU YAKASINDA KAPATILACAK YOLLAR

• Kısıklı Caddesi,

• D-100 kuzey ve güney katılım,

• Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım,

• Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım,

• Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım,

• Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım,

• Güney Zincirlikuyu ayrımı,

• Sait Çiftçi katılımı,

• Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım,

• Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

• Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım,

• FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım,

• Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,

• Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.

AVRUPA YAKASINDA KAPATILACAK YOLLAR

Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri."

58 ELİT ATLET KATILDI

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koşuyor.

Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele veriyor. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, bir kez daha şampiyon olmak için koşuyor.

Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak koşmaya başladı.