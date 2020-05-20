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  3. Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı

Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı

Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı

Türk bilim insanlarının 30'dan fazla virüs genomu üzerinde yaptığı çalışmada, İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı. İlk vakanın ABD, ikincisinin Avustralya ve üçüncüsünün İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı.

İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.

Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı.

İLK VAKA ABD'DEN

Yeni Şafak'tan Hasan Hız'ın haberine göre, 30'dan fazla genom sekansının baz alındığı araştırmadaki ilk vakanın ABD, ikinci vakanın Avustralya ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Aynı zamanda İstanbul'daki koronavirüs vakalarının Avrupa kaynaklı olduğu tespit edildi. İsmi açıklanmayan iki kentte vakaların ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısına rastlandı.

Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.

GEN HARİTASI NASIL ÇIKARILIYOR?

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor. Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.

TÜRKİYE'DE KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.


Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı
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