Virüsü yenen sağlıkçılar anlattı! 'Genci de yaşlısı da ağır acılar çekiyor'

En çok vakanın görüldüğü ilk 5 şehir arasındaki Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarının yüzde 20’sine koronavirüs bulaştı. Hastalığı yenip, görevine dönen sağlık çalışanları, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Başhekim Ahmet Güzelçiçek, idareci olması dolayısıyla hastanede sürekli dolaştığını, bu nedenle virüsün kendisine burada bulaştığını belirterek şöyle konuştu: “Hastalığın kimde, nasıl seyredeceği konusunda bilgi sahibi değiliz. Gençlerde bile çok ağır seyredebiliyor. Karantina süreci zorlu. Kimseyle temas edememek insanı kötü etkiliyor. Burada çok ciddi mücadele veriyoruz.”

‘HASTALIĞI CİDDİYE ALIN’



Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Mehmet Salih Aydın: “Ben hastanede değil evde tedavi olmayı tercih ettim. Çünkü semptomlarım başladığında eşim de benimle beraberdi. 2 gün sonra eşimin testi de pozitif çıktı. Hastalığı atlatmanın hemen ardından tekrardan görevimin başına döndüm. Bu hastalık elbet son bulacak. Ancak bu halkımızın elinde.”

PSİKOLOJİK BOYUTU AĞIR

Hemşire Serap Arıcan: “Bende klinik seyri biraz daha ağır seyretti. Nefes darlığı çekiyordum. Çocuğumdan 14 gün boyunca ayrı kaldım. Çocuğum kapıma kadar geliyordu ancak giremiyordu. Psikolojik boyutu çok daha ağırdı. Bu hiç küçümsenecek bir hastalık değil, lütfen vatandaşlar ciddiye alsın.”

Hemşire Şebnem Bimer: “İnsanlarımız bunu önemsemiyor ama ben genç olmama rağmen çok ağır geçirdim. Günlerce aralıksız öksürdüm. 14 gün boyunca kızımdan ayrı kaldım. Tekrardan bunu yaşamayı asla istemem. Yarın daha ağır acılar yaşamamak için lütfen maskeyi doğru şekilde takın.”