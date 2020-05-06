Virüsü yenen Dr. Burcu Ayvaz plazma bağışladı

Ayvaz, diğer hastalara umut olmak için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Ayvaz, “Hastalığı grip tarzı atlatan yüzde 80’den biriyim ama psikolojik olarak yaptığı stres, fiziksel etkisinden daha fazla. Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Evde kalmaktan daha zor bir şey varsa, o da Kovid-19 olup evde kalmak” dedi.