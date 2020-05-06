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  3. Virüsü yenen Dr. Burcu Ayvaz plazma bağışladı

Virüsü yenen Dr. Burcu Ayvaz plazma bağışladı

Virüsü yenen Dr. Burcu Ayvaz plazma bağışladı

Sağlık Denetleme Merkezinde görev yaparken geçici olarak İstanbul Havalimanına giden ve burada koronavirüse yakalanan Dr. Burcu Ayvaz, 1 haftalık tedavi sonucu hastalığı yendi.

Ayvaz, diğer hastalara umut olmak için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Ayvaz, “Hastalığı grip tarzı atlatan yüzde 80’den biriyim ama psikolojik olarak yaptığı stres, fiziksel etkisinden daha fazla. Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Evde kalmaktan daha zor bir şey varsa, o da Kovid-19 olup evde kalmak” dedi.


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