Virüsü yenen doktor anlattı: Bu hastalığın nasıl ilerleyeceği belli değil

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Candevir, koronavirüse yakalandı ve bir ay süren tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu. Ölümle burun buruna gelen Aslıhan Candevir, “Bana bir şey olmaz demeyin. Bu hastalık her şeyi yapıyor. Gençsizin kolay atlatırsınız diye bir şey söz konusu değil. Genç hastalarımız şu anda yoğun bakımda yatıyor” uyarısında bulundu.

ANİ ÖLÜMLER VAR

Yoğun bakımdaki hastalarda salgının en kötü hallerini gördüğünü anlatan Candevir, “Çok farklı hastalık bu. Her şeyi yapabiliyor. Ani ölümler gördük. Hiçbir şeyi yokken bir anda ölüyor insan. Bunları bilerek hasta olmak çok rahatsız edici” dedi.