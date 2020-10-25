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  • Virüsü yenen doktor anlattı: Bu hastalığın nasıl ilerleyeceği belli değil
25 Ekim 2020 Pazar 07:00 | Son Güncelleme:

Virüsü yenen doktor anlattı: Bu hastalığın nasıl ilerleyeceği belli değil

Virüsü yenen doktor anlattı: Bu hastalığın nasıl ilerleyeceği belli değil
- SONER KAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Aslıhan Candevir koronavirüse yakalandı. Candevir, “Bana bir şey olmaz demeyin. Bu hastalık her şeyi yapıyor” dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Candevir, koronavirüse yakalandı ve bir ay süren tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu. Ölümle burun buruna gelen Aslıhan Candevir, “Bana bir şey olmaz demeyin. Bu hastalık her şeyi yapıyor. Gençsizin kolay atlatırsınız diye bir şey söz konusu değil. Genç hastalarımız şu anda yoğun bakımda yatıyor” uyarısında bulundu.

ANİ ÖLÜMLER VAR

Yoğun bakımdaki hastalarda salgının en kötü hallerini gördüğünü anlatan Candevir, “Çok farklı hastalık bu. Her şeyi yapabiliyor. Ani ölümler gördük. Hiçbir şeyi yokken bir anda ölüyor insan. Bunları bilerek hasta olmak çok rahatsız edici” dedi.

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