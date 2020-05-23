Virüsü yendi, çifte bayram yapıyor

Birkaç gün sonra fenalaşan anne, sezaryenle doğum yaptıktan sonra yoğun bakıma alındı. 28 gün süren yaşam savaşında kalbi duran Gündüz, iki oğlu ve 1.5 kilo doğan Asel’i için savaştı. Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 6 gün uyutulan genç kadın, yaşama tutunmayı başardı.

45 GÜN SONRA KOKLADI



Eve geldiğinde buruk bir mutluluk yaşadığını, 14 gün daha karantinada olması gerektiği için Abdullah ve Mehmet Emir’e sarılamadan odaya kapanmak zorunda kaldığını anlatan Nilüfer Gündüz, “Tam 45 gün süren özlem bitti ve 12 Mayıs’ta ilk kez onu kucağıma aldım. Benim için çifte bayram oldu” dedi.