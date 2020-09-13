Virüsü havada yok eden yeni teknolojiler geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim okul öncesi ve birinci sınıflar için kademeli şekilde 21 Eylül’de başlıyor. Ancak öncelik sağlık olduğu için kamudaki okullarda ders sırasında havayı temizleyen teknolojiler test ediliyor. Bunlardan biri de elektromanyetik titreşimle virüsün çeperini titreterek etkisiz hale getiren Vironance teknolojisi.

UZAKTAN KONTROL İMKANI

Kamu kuruluşları işbirliğiyle yapılan bu testler hakkında bilgi veren Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya, “Okullardaki ihtiyacı tespit edip ortamın hava kalitesini anlık ölçüp, tek merkezden yönetilebilecek bir sistem üzerinde geliştirmelere başladık. Bir sınıf ortalama 60 metrekare, 3 metrede tavan yüksekliği var. 180 metreküp hava var içeride. Ameliyathanede saatte 12 kez yani, 5 dakikada bir içerideki havanın tazelenmesi lazım. Sınıflarda bu ne kadara tekabül ediyor bunu bulmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi sınıfta nerelere konumlamalıyız, gürültü oranının nasıl düşürebiliriz onun üzerinde çalışıyoruz. Vironance gibi test edilen başka teknolojiler de var” dedi.

HİJYEN KLAVUZUNDAKİ KRİTERLERE UYULMALI



Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı okullarda salgınlarla mücadele için temmuz ayında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu’nu hazırlamıştı. Okul yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulamakla görevli olduğu bu klavuzda okullarda dezenfektanların nerede bulunacağı, okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı gibi tüm detaylar yer alıyor. Söz konusu kriterleri yerine getiren eğitim kurumları 2 bin denetim personelince gerçekleştirilen incelemeler sonucu uygun görülürse ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanacak.



706 BİN DERSLİK VAR



Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 18.1 milyon öğrenci örgün eğitim alıyor. Örgün eğitimde, 54 bini resmi okul, 12 bin 809’u özel okul, 4’ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Bu okullarda toplam 706 bin 15 derslik bulunuyor. 21 Eylül’de başlayacak üç aşamalı eğitim planında okul öncesi eğitimde günde 30’ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacak. Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacak.