'Virüsü aile, komşu ziyaretleri yayıyor'

Tatil dönüşü, kapalı alanlarda buluşma İstanbul’u yeniden vakaların merkezine oturttu. 11 Mart’tan bu yana İstanbul’un en büyük ilçelerinden, yaklaşık yarım milyon nüfuslu Kadıköy’de filyasyon çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, vaka sayılarındaki hızlı artışın yüzde yetmişinin aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Salgının ilk başladığı zamanla bugün arasında maalesef ki bir rahatlama var. Temaslı vaka tespitlerimizin yüzde 70’i aile içi bulaş. Çünkü kişi dışarıdaki mekanı tehlikeli buluyor ama annesinin evine gittiğinde ya da bir akrabasını ziyaret ettiğinde kendini güvende sanıyor.”

BİR AŞURE 18 KİŞİYİ YAKTI



“Evde söz merasimine ya da gün buluşmalarına gidenler var. Bunlar hep bulaşı artırıyor. Bir teyzemiz aşure yapmış, pozitif vaka olarak sistemimize düştü. Öyküsünü sorguladık, ‘Kızım aşure yaptım, apartmana dağıttım’ dedi. ‘Teyze dağıtırken masken var mıydı, mesafene dikkat ettin mi’ diye sorduğumuzda ise ‘Ya olur mu kızım, hepsine girip çay da içtim’ diye yanıtladı. Tüm apartmanı taradık ve 18 kişiyi izolasyona aldık. Dışarısı, içerisi fark etmiyor, hepimiz birer sessiz taşıyıcı olabiliriz.”

Dr. Uyar, evde takip edilen temaslı vakaların durumunda değişiklik olduğu taktirde 112’yi arayabileceklerini belirtti. Uyar, ‘Böyle bir durumda ekiplerimiz hemen vakayla iletişime geçiyor” dedi.

TEMASLILARI SAKLAMAYIN



“Biz vakaya gittiğimizde kişinin karşısına birçok şeyi bilerek gidiyoruz. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Hastamız bazen temaslılarını söylemek istemiyor, insanlar 14 gün evde izolasyona girmek istemeyebiliyor. Ama zaten o kişilerde birkaç gün sonra belirti olduğunda ‘Ben aslında söylememiştim ama’ diyerek 112 aracılığıyla yine bize ulaşıyor. Oysa biz ne kadar hızlı hareket edersek o kadar başarı sağlarız.”