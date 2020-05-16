Virüslerin çoğalmasını durduran yeni plazma yöntemi: Patojen İnaktivasyonu

Yöntemin adı ‘Patojen İnaktivasyonu.’ Hematoloji Öğretim Üyesi ve Kan Bankası Sorumlusu Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık yeni yöntemi şöyle anlattı: “Bazen virüs 14 gün değil 35 gün değil daha uzun süre bile barınabiliyor. Biz bu riski düşünerek patojen inaktivasyonu yöntemini kullanma gerekliliği hissettik. Plazmada bir mikroorganizma tespit edildiğinde uygulanan yöntemle o mikroorganizmanın çoğalmasını engelliyoruz.”