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  3. Virüslerin çoğalmasını durduran yeni plazma yöntemi: Patojen İnaktivasyonu

Virüslerin çoğalmasını durduran yeni plazma yöntemi: Patojen İnaktivasyonu

Virüslerin çoğalmasını durduran yeni plazma yöntemi: Patojen İnaktivasyonu

İstanbul Tıp Fakültesi, immün plazma tedavisinde yeni bir cihaz kullanmaya başladı.

Yöntemin adı ‘Patojen İnaktivasyonu.’ Hematoloji Öğretim Üyesi ve Kan Bankası Sorumlusu Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık yeni yöntemi şöyle anlattı: “Bazen virüs 14 gün değil 35 gün değil daha uzun süre bile barınabiliyor. Biz bu riski düşünerek patojen inaktivasyonu yöntemini kullanma gerekliliği hissettik. Plazmada bir mikroorganizma tespit edildiğinde uygulanan yöntemle o mikroorganizmanın çoğalmasını engelliyoruz.” 


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