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  3. Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi
29 Mayıs 2020 Cuma 11:49 | Son Güncelleme:

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

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