29 Mayıs 2020 Cuma 11:49 | Son Güncelleme:
Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.