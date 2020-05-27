Virüsle mücadeleye 'kısıtlama' dopingi

SONER KAN

Türkiye’nin pandemiyle mücadelesinde test sayılarıyla iyileşen hasta sayısı artarken vaka ve ölüm oranlarında azalma başladı. Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı ile mücadelede çok iyi bir döneme girildiğini belirten Bilim Kurulu üyeleri son durumu AKŞAM’a değerlendirdi:

SALGIN SONA ERİYOR GİBİ



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Ramazan Bayramı’nda tüm yurtta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması doğru ve yerinde bir karardı. Çünkü bayram büyük riskti. 83 milyonluk bir insan hareketliliği çok ciddi bir travma yaşatıp, salgın açısından geriye dönüş yaşatabilirdi. Alınan kararla birlikte bu risk ortadan kalktı. Salgın sona eriyor gibi görünüyor. Alınan tedbirlerin başarılı olduğu, enfeksiyon bulaşma oranın azalıp, yayılma hızının kesildiği görüyoruz. Şu anda her şey iyiye gidiyor. Ağır vaka sayısı ve ölüm oranının az olması; virüs görülen hastaların iyi yönettiğimizi, onları iyi tedavi edebildiğimizi gösteriyor. Tüm bunlar aynı zamanda Türkiye’nin salgını kontrol altına alıp, süreci iyi yönettiğinin de bir göstergesi. Alınan tedbir ve hayata geçirilen uygulamaların doğru, Türkiye’nin sağlık sisteminin başarılı olduğunu da gösteriyor.

ÖLÜMDE TEKLİ HANELER



Prof. Dr. Serhat Ünal: “Alınan tedbirler, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, maske ve eldiven takılıp, el yıkama gibi kişisel bakım ve hijyene önem verilerek, sosyal mesafenin korunması gibi ortaya konulan mücadelenin bir sonucu olarak vaka sayıları azaldı. Bu mücadeleyi sürdürdüğümüz müddetçe bu düşüş devam edecek, ancak bugün bundan vazgeçersek, yarın vaka sayıları yeniden artmaya başlar. Bu düşüşü bekliyorduk. Düşüş sürecek ve bu hafta sonrası ölüm oranlarında tekli rakamlara doğru gerileyecek. Ancak rehavete kapılmamak, tedbiri de elden bırakmamak gerek. Bayramlar, insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu dönemler. Tokalaşma ve sarılma gibi durumlar, salgın riskini arttıran faktörler. Bayramda sokağa çıkma yasağı vakaları ve ölümlerde azalmada çok büyük etken olacak.”

TEHDİT DAHA BİTMEDİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Canan Ağalar: “Bayramda sokağa çıkma kararı çok doğru bir karadı. Çünkü biz, sıcakkanlı ve cana yakın bir toplumuz. Yakın ilişkiler kurmayı seviyoruz. Eğer bayramda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeseydi; insanların bir araya gelip temasta bulunacak, bu da salgın riskini arttıracağı gibi yeni vaka ve hatta ölümlere neden olacaktı. Vaka ve ölüm sayılarının azalması bizim için beklenen bir sonuçtu. Ancak bu salgınının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sosyal mesafenin korunup, eldiven ve maske kullanılmaya devam edilip, kişisel bakım ve hijyene önem verilmeye devam edilmeli. Normalleşme sürecinde daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bu salgın devam edecek. Her ne kadar hastalık süresi azalsa da kaybettiğimiz insan sayısı sıfıra da düşse de biz virüsü görmeye devam edeceğiz ama bu kadar yoğun olmamasını ümit ediyoruz.”