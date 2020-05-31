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  3. Virüsle mücadelede önemli buluş: Kandaki oksijeni ve ateşi yapay zekâ izleyecek
31 Mayıs 2020 Pazar 02:55 | Son Güncelleme:

Virüsle mücadelede önemli buluş: Kandaki oksijeni ve ateşi yapay zekâ izleyecek

Virüsle mücadelede önemli buluş: Kandaki oksijeni ve ateşi yapay zekâ izleyecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karaca, sağlık çalışanları için yapay zekâ ile ateş ve kandaki oksijen oranını ölçen bir sistem geliştirdiklerini açıkladı. Karaca, “Haziranda tamamlanacak”dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN Türk canlı yayınında önemli bir buluşun haberini verdi. Karaca, “Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zekâ ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLA TEMAS

Takip sisteminin sağlık çalışanları için geliştirildiğini belirten Karaca’nın açıklamaları şöyle: “Koronadan dolayı bilgi teknolojileri ön plana çıktı. Veriyi işleme, veriyi analiz edip servis etme, insan takibi... Ön plana çıkan girişimlerimiz, araştırmalarımız oldu. Yakın planda da Sağlık Bakanlığı ile ilan edeceğiz. Bir takip sistemi geliştirdik. Çok yeni ama şuan açıklamam mümkün değil. İpucu verebilirim, ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik. Şuanda bakanlık ile görüşüyoruz. Öncelikle sağlık çalışanları öncelikli olacak. Takip sisteminde herhangi bir semptomatik özellik çıkarsa onların takibi, elektronik olarak, bilgi sistem üzerinde ve yapay zekayı burada kullanıyoruz. En büyük özelliğimiz o.”

VERİ AKTARACAK

“Herkes çok entresan ürünler üretiyor ama bunun takibi yapay zeka ile birleştirmek, yapay zeka ve veri bilim merkezimiz var, bura ile eşleştirerek takibi yapacağız. Haziran ortası tamamlanabilir. Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği var.”


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