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  3. Virüse yakalanan aile Türkiye'de! Mısır'dan getirildiler
04 Haziran 2020 Perşembe 04:08 | Son Güncelleme:

Virüse yakalanan aile Türkiye'de! Mısır'dan getirildiler

Virüse yakalanan aile Türkiye'de! Mısır'dan getirildiler

Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.

Testi pozitif çıkan Kader Biçer ile virüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer’i (4) taşıyan ambulans uçak, Kahire’den kalkarak Çorlu Atatürk Havalimanı’na indi. Burada sağlık ekiplerince karşılanan Biçer Ailesi, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Biçer’in kardeşi Hasan Biçer, “Diğer ülkelerde yaşanan perişanlıkları gördük. İnsanların yüzüne bakmıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan ve ağabeyimin buraya getirilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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