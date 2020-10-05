Virüse karşı ‘asırlık' zafer!

Mardin Kızıltepe’de yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ile 86 yaşındaki eşi Azize Görgün’e bazı belirtiler hissetmeleri üzerine Kovid-19 testi yapıldı. 14 çocuk, 100’ü aşkın torunu olan yaşlı çift, sonuçları pozitif çıkınca evde tedaviye alındı. Kalp ve böbrek yetmezliği ile işitme kaybı bulunan, son bir yıldır da diz ağrısı çeken Mehmet Görgün ile yüksek tansiyon, KOAH, fıtık ve emboli hastası Azize Görgün evde gördükleri tedavinin yanı sıra doğal ürünlerle beslenmeye de özen gösterdi.

BÖYLE HASTALIK GÖRMEDİM



Görgün çifti ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Azize Görgün, “Ömrümde böyle bir hastalık görmedim. Özellikle sırtım ve karnım çok ağrıdı. İlerleyen günler çok ağrılı geçti. Başka hastalıklarım da oldu ama böyle bir hastalığı ilk kez geçirdim” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ MÜKEMMEL’



Çiftin oğlu Mehmet Nur Görgün, “Onların doğal beslenmelerine dikkat ettik. Özellikle her gün bal, taze meyve suları, ayran ve yoğurt veriyorduk” dedi. Rusya’da yaşadığını ve yaşlılara çok iyi bakılmadığını gördüğünü anlatan Görgün, Türkiye’nin bu konuda çok iyi bir durumda olduğunu belirtti.