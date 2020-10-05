  • $7,7502
  • 9,1319
  • 473.424
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:42 | Son Güncelleme:

Virüse karşı ‘asırlık' zafer!

Virüse karşı ‘asırlık' zafer!

Mardin'de 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve 86 yaşındaki eşi Azize Görgün, Kovid-19'a yakalandı. Beslenmelerine dikkat eden çift, koronayı yenmeyi başardı.

Mardin Kızıltepe’de yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ile 86 yaşındaki eşi Azize Görgün’e bazı belirtiler hissetmeleri üzerine Kovid-19 testi yapıldı. 14 çocuk, 100’ü aşkın torunu olan yaşlı çift, sonuçları pozitif çıkınca evde tedaviye alındı. Kalp ve böbrek yetmezliği ile işitme kaybı bulunan, son bir yıldır da diz ağrısı çeken Mehmet Görgün ile yüksek tansiyon, KOAH, fıtık ve emboli hastası Azize Görgün evde gördükleri tedavinin yanı sıra doğal ürünlerle beslenmeye de özen gösterdi.

BÖYLE HASTALIK GÖRMEDİM

Görgün çifti ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Azize Görgün, “Ömrümde böyle bir hastalık görmedim. Özellikle sırtım ve karnım çok ağrıdı. İlerleyen günler çok ağrılı geçti. Başka hastalıklarım da oldu ama böyle bir hastalığı ilk kez geçirdim” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ MÜKEMMEL’

Çiftin oğlu Mehmet Nur Görgün, “Onların doğal beslenmelerine dikkat ettik. Özellikle her gün bal, taze meyve suları, ayran ve yoğurt veriyorduk” dedi. Rusya’da yaşadığını ve yaşlılara çok iyi bakılmadığını gördüğünü anlatan Görgün, Türkiye’nin bu konuda çok iyi bir durumda olduğunu belirtti.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'deki Azerbaycanlılar'dan ülkelerine destek

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.