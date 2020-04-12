Virüs sinir sistemini bozuyor! Semptomların ana nedeni olabilir

Virüsün ilk ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Vuhan’daki Çinli bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları “JAMA Neurolog” adlı tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre koronavirüse yakalananan 214 hastanın üçte birinin sinir sistemi zarar gördü. Bu hastaların en çok dile getirdiği şikayetler baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat alma kaybı. Basında geçen günlerde sık sık Kovid-19 hastalarının tat ve koku almadıkları yönünde haberler yer almıştı. Şimdi COVID-19’a yakalanan bazı hastalarda rastlanan solunum durmasının, solunum, yutkunma ve kalp ritminin düzenlenmesi gibi önemli beyin fonksiyonlarının gerçekleştiği beyin sapındaki nörolojik bir hasarın sonucu olup olmadığı tartışılıyor.