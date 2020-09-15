Virüs kapma ihtimalini arttırıyor! Serinlemek için maskeyi ıslatmayın

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, bazı vatandaşların, serinlik vermesi amacıyla maskeyi ıslattıklarını belirterek, bu tip müdahalelerin maskelerin etkinliğini azalttığını, mikroorganizma ve bakterilerin kolay yerleşmesine ortam sağladığını kaydetti. Prof. Dr. Taşova, “Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa. Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip, bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz” diye konuştu.

ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT



Yere atılan maskelerin ise çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşova, “Çevre sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Bir kişi dokunduğunda oradan mikroorganizmalar o sekrasyonlarla geçebilir. Evde de normal çöp kutusuna atabiliriz. Yeter ki bir barınaklı kutuda olsun. Elimizi de hemen ardından yıkayalım” dedi.