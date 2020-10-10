Virüs bulaştırmasından korktuğu kayınvalidesini boğmaya kalktı

Antalya'da koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan 83 yaşındaki Iraz M., 51 yaşındaki damadı Hasan B. tarafından iki kez yastıkla boğulmaya çalışıldı. Kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için kayınvalidesini boğmak istediğini iddia eden damat, cinayete teşebbüsten tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, kayınvalidesini iki kez boğma teşebbüsünde bulunan damat Hasan B., ikinci denemesinde hastanenin güvenlik görevlisi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Hasan B., 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FOTOĞRAFLADI

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kayınvalidesinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı.

Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., ertesi gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA ÇARŞAFLA ÖRTTÜM"

Hasan B. ise suçlamayı kabul etmeyerek, “Kaynanama 15 yıldır bakıyorum. 6-7 yıldır eşim hasta olduğu için bizzat onunla ben ilgileniyorum. Olay günü kaynanamın virüslü olduğunu öğrenince yanında kalmak istemediğimi doktoruna telefonla söyledim. Ancak doktor 'O zaman kayınvalidenin ilaçlarını yazayım, al eve götür. Evde kendin bak' dedi. Ben de evde bakamayacağımı söyledim." dedi.

Konuşma yaptığı sırada telefonunun kapandığını söyleyen Hasan B., "Kayınvalidem yatakta çıplak şekilde yatıyordu. Ayrıca sürekli öksürdüğü için kendimi de korumak amacıyla çarşafla alın hizasına kadar örttüm. Fakat yastığı yüzüne örtmedim. Kafasının üst kısmına doğru koydum. Sonrasında ben de virüs bulaşma ihtimaline karşı test yaptırdım ve ardından evime gittim" ifadelerini kullandı.

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Iraz M.'nin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.