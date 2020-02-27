‘Virüs bize de gelmez diyemeyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili soruları yanıtladı. Enfeksiyonun yeni kaynağının İran’da Kum ve Meşhed bölgesi olduğunu, İranlı hiç kimsenin Türkiye’ye alınmadığını söyleyen Koca, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini belirti. “Şu ana kadar Türkiye’de herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Biz ilk günden itibaren 81 ilimizde referans hastaneleri oluşturduk” diyen Koca, dünya genelinde virüsün sıcak ortamlarda ömrünün kısa olacağının değerlendirildiğini belirtti. İran’a yönelik önlemleri daha katı uyguladıklarını ifade eden Koca İran’dan getirilen 142 kişinin de ‘temiz’ olduğunu söyledi.

14 GÜN KARANTİNA



Koca farklı illerdeki şüphelilerde de sonucun negatif olduğunu söyledi.Koca, “Bu süreçte özellikle 4 sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturup, daha çok burada 14 gün karantina yaklaşımı içindeyiz. Eğer yoğunluk olursa bu dönemde sahra hastanelerinin de sınırda sayılarını giderek artırarak, bunu dengelemek istiyoruz.” Koca, İran’dan getirilen Türk vatandaşlarının Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi’nde karantinaya alındığını anımsatarak “Şehir hastanemizde 48 tane izolasyon, karantina, negatif basınçlı oda, bütün yoğun bakım şartlarının olduğu odamız hazır bekletiliyor” dedi.

SINIRDA TAM KAPASİTE SAHRA HASTANELERİ



Koca’nın açıklamalarının ardından sınır kapılarını güvenlik önlemleri alınmaya ve sahra hastanelerinin kurulmasına başlandı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken çalışmaların ilk görüntüleri paylaşıldı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda benzer çalışma başladı.

TÜM İRAN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM’den yapılan açıklamada “Tüm İran uçuşları kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş ve kalkışlara kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.

BUNLARI YAPIN



Bakan Koca, bu noktada gribal enfeksiyonlara karşı korunmak için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

- Kişisel hijyen ve el yıkaması son derece önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkanmalı.

- Tek kullanımlık mendilleri kullanmak önemli.

- Gripli olanlar başkalarına bulaştırmamak için mutlak maske kullanmalı.

- Kalabalık, yoğun ortamlara da mümkün mertebe girilmemeli. Bulunulan ortam mutlaka havalandırılmalı.

DIŞİŞLERİ’NDEN SEYAHAT UYARISI



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İtalya’nın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur. Seyahat halinde açıklanan tüm önlemler alınmalıdır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak’ın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak’a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur” denildi.

ÇİN’DE İYİLEŞENLER TEKRAR HASTALANIYOR



Çin’de ölü sayısı 2 bin 679’a, dünya genelinde ise 2770’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni vaka tespit edildi. Dünya genelinde 45 ülkede vaka sayısı 80 bin 988 olarak açıklandı. Öte yandan Çin’in Guangdong eyaletinde koronavirüse yakalanıp iyileşince taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı. Hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı.

İRAN’DA 19 ÖLÜ



İran’da koronavirüsten ölü sayısı 19’a çıktı, 44 kişide daha hastalığa rastlandı.

İNGİLTERE’DE TOPLU TEST

İngiltere’de binlerce kişi test edilecek, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekirse okullar kapatılacak. Haftada 600 kişinin test edileceği bir “takip” programına başlanacak.



ABD VE ALMAN ORDULARINDA VAKA



ABD’nin Güney Kore’de bulunan Kore Askeri Gücü’nde bir askerde virüs pozitif çıktı. Almanya’nın Köln kentinde bir asker nedeniyle askeri üs kapatılarak karantinaya alındı.

DSÖ KORKUTTU



Dünya Sağlık Örgütü, dünkü açıklamasında virüsün artık Çin’in dışında daha hızlı yayılmaya başladığını açıklayarak “Dünya artık en kötü senaryo için hazırlanmalı” dedi.

İTALYA’DAN TÜM AVRUPA’YA YAYILDI: 10 ÜLKEDE ALARM



Koronavirüs, İtalya’da görülmesinin ardından 10’a yakın Avrupa ülkesine sıçradı. İtalya’da vaka sayısı 374’ü bulurken ölü sayısı 12’ye çıktı. Fransa’da, Hırvatistan’da 1 ve İspanya’da 6 vaka daha tespit edildi. Fransa’da ölü sayısı 2’ye, vaka sayısı 14’e çıktı. İspanya’da vaka sayısı 8’e ulaştı. Bunlardan biri başkent Madrid’de. Tenerife’deki bir otelde 1000 turist tedbir amacıyla karantinada tutulmaya devam ediyor. Almanya’da da vaka sayısı 18 oldu. Avusturya ve İsviçre’nin yanı sıra Yunanistan’ın Selanik şehrinde ise biri 38 yaşında kadın 2 kişide virüs tespit edildi. Cezayir’de de görülen virüse Kuveyt’te ise 26 kişi yakalandı. Virüs ilk kez Latin Amerika’ya da sıçrayarak Brezilya’da 1 kişide saptandı. Gürcistan, K. Makedonya ve Pakistan’la birlikte virüsün görüldüğü ülke sayısı 45’e çıktı.