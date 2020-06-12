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  3. Viranşehir'de 2 aile arasında arazi kavgası: 6 yaralı, 4 gözaltı
12 Haziran 2020 Cuma 14:50 | Son Güncelleme:

Viranşehir'de 2 aile arasında arazi kavgası: 6 yaralı, 4 gözaltı

Viranşehir'de 2 aile arasında arazi kavgası: 6 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sepetli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mahmut Kurt, Kasım Sunkar, Mehmet Sunkar, Mustafa Sunkar, Halil Cansever ve Mehmet Cansever yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

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