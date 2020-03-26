Viranşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Belediye Sağlık ve temizlik ekipleri, ara vermeden vatandaşların sıklıkla bulundukları yerleri dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Viranşehir Belediyesi Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,Mehmet Göl Sağlık Merkezi ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Ekipler,Toplu taşıma yapılan araçlarda, kamu binalarında, ibadethanelerde, caddelerde, sokaklarda ve evsel atık konteynerlerinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Viranşehir belediye başkanı Salih Ekinci esnafları ziyaret etti. Korona virüs nedeni ile vatandaşların evlerinde kalmasını isteyen Başkan Ekinci "Evde hayat var. Sevdiklerimiz ile daha mutlu vakit geçirmek için evde kalmalıyız. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım. Esnaflarımızı onları uyarmalı. Siz evinizde kalın. Biz size hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan ekinci sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri iş yerlerinde dezenfekte çalışması kontrol eden Ekinci sağlık müdürü Mahmut çetinde çalışma hakkında bilgi aldı .

Viranşehir Belediyesi Koronavirüs (Covid-19) salgını nediyle aldığı tedbirleri genişletiyor.Dezektefan çalışmalarını sürdüren belediye, merkezi caddeleri ilaçlı su ile yıkarken günlük esnaf denetimini aksatmıyor.

Parklardaki salıbcakları söken belediye bir adım atarak parklarda bulunan oturma bankalarını kaldırdı.

Böylece Aralık mesafe izalosyona uymayanları engelleyen belediye, halkın dışarı çıkmama sını teşvik etmeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların uyarıları dikkate almayarak yakın oturduğunu ve evde kalmadığını gören Belediye Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yoğun oluşan yerlerdeki bankaları söken ekipleri, halka dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.