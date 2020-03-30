Villadaki koronavirüs partisi büyük tepki çekmişti! Mahkemeden ders niteliğinde karar

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik "evde kal", "sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti.

DHA'nın haberine göre, savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "kişilerin huzur sükununu bozma" suçlarından işlem yapıldı.

Partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, 2 ay boyuncu konutlarını terk edemeyecek.

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