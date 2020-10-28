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28 Ekim 2020 Çarşamba 09:41 | Son Güncelleme:

Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı

Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı

Son Dakika Haberleri.. Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı. İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı. İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu

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