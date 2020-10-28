28 Ekim 2020 Çarşamba 09:41 | Son Güncelleme:
Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı
Son Dakika Haberleri.. Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı. İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Vezneciler saldırısının keşifcisi de yakalandı. İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.