Veysel Eroğlu: İstanbul için A, B ve C planlarımız hazır

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Hiç kimsenin İstanbul’u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyebilirler” dedi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, İstanbul’un içme suyu durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul’da 1994 öncesi susuzluğun, karikatürlere konu olduğunu hatırlatan Eroğlu, “Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı” diye konuştu.

HALİÇ’İ KURTARDIK

Gazetelerin, İstanbul’da yoğun hava kirliliği nedeniyle promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Eroğlu, “Haliç’in durumu büyük felaketti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın, o dönem Haliç’i gördüğünde ‘Veysel Hoca, Haliç’i kurtaralım.’ dediğini hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Haliç’i kurtardık” ifadelerini kullandı. 1994 sonrası yapılan çalışmaları anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gel, İstanbul’un su sorununu çözelim” dedikten sonra kendisini, 5 Mayıs 1994’te İSKİ’de anlattı. Eroğlu, Megakent’in su sorunu çözmek için 7 dereden 7 tepeye su götürdüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken hükümetten İSKİ için bir kuruş bile destek gelmediğini aktaran Eroğlu, “Bütün tesisleri, barajları, isale hatlarını, arıtma tesislerini biz yaptık. Çok enteresan, İSKİ’nin parasına el koymak için özel kanun bile çıkardılar” dedi.

HALKIMIZ MERAK ETMESiN BiZ VARIZ

AK Parti Milletvekili Eroğlu, “İstanbullu merak etmesin. İstanbul’un su meselesini kökünden çözen Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan var. İstanbul’un ve Türkiye’nin hizmetkarı Veysel Eroğlu var. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımızda hazır. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her türlü desteği veririz. Çözümümüz var” ifadesini kullandı.