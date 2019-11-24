'Veri Tayfa' kişisel verileri korumayı öğretiyor

Farkındayık oluşturan “Veri Tayfa” gösterilerinde çocuklar bir yandan kişisel verilerini korumaları gerektiğini öğrenirken bir yandan da eğleniyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Bu alışkanlığı çocuklarımıza aşılayabilirsek kişisel verilerin korunması anlamında geleceğe güvenle bakabiliriz’’ diye konuştu.