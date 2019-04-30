Venezuela darbe girişimi son dakika haberleri! Venezuela nerede?

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Peki, Venezuela nerede? Venezuela son dakika darbe girişimi haberlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Venezuela’da başkent Karakas'taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan ABD destekli darbeci Juan Guaido, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe çağrısında bulundu. Üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde 70 kadar askerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu görüldü. İşte, Venezuela’da son dakika gelişmeleri!

VENEZUELA’DA NELER YAŞANIYOR?

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Guaido ise bir asker üs yakınlarında kendini destekleyen bazı askerlerle birlikte darbe çağrısı yaptı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Maduro'nun yanında olduğunu söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro konuyla ilgili, "Komutanlarla görüştüm. Bağlılıklarını gösterdiler" dedi.

Venezuela’da başkent Karakas'taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan ABD destekli darbeci Juan Guaido, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe çağrısında bulundu. Üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde 70 kadar askerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu görüldü.

Darbe girişimi başlatan Guaido, söz konusu videoda, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planının son evresinin başladığını" öne sürdü. Aynı videoda askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda kendisine üniformalı kişilerin eşlik ettiği görülen Guaido, “Özgürlük Operasyonu’nun son aşamasının başladığını” söyledi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın çeşitli noktalarından patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, Guadio’nun açıklama yaptığı Karakas Askeri Üssü’nün çevresinde gaz bombalarının patladığı görüldü.

TUTUKLU LOPEZ’İ SERBEST BIRAKTIRDI

Tutuklu muhalif Leopoldo Lopez ise “Guaido yanlısı askerlerce serbest bırakıldığını” belirterek halkı sokaklara çağırıyor.

“ORDU MADURO'NUN YANINDA”

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ordunun Maduro'nun yanında olduğunu, meşru Devlet Başkanı Maduro hükümetini kesin bir şekilde savunmaya devam edeceğini duyurdu.

Padrino ayrıca, ülkedeki tüm askerlerin “normal olarak” kışla ve askeri üslerde olduğunu da vurguladı.

HALKI MADURO’YU SAVUNMAYA ÇAĞIRDI

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ise halkı, Devlet Başkanı Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

Guaido yanlısı askerlerin başkent Karakas’ta kritik noktalara konuşlandığını görüntüler sosyal medyada dolaşırken, yabancı ajanslar ise Venezuela sokaklarından ilk kareleri servis etmeye başladı.

İlk gelen görüntülerde, arkasına ABD öncülüğündeki birçok devletin desteğini alarak kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ve onu destekleyen askerlerin kollarında mavi bantlar bulunduğu görüldü.

MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela lideri Maduro: "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum"

VENEZUELA TARİHİ

İspanyolların Güney Amerika’da ilk sürekli yerleşimlerinden biridir. Başarısız birkaç ayaklanmadan sonra ülke, sonunda İspanya’dan bağımsızlığını ünlü Simón Bolívar önderliğinde 1821’de kazanmıştır. Bağımsızlığının ilk yıllarında şimdiki Kolombiya, Panama ile Ekvador’la birlikte Büyük Kolombiya’nın bir parçasını oluşturan Venezuela, 1830 yılında bu birlikten ayrılmıştır.

Venezuela’nın yakın tarihinde 19. yüzyılın tümü ile 20. yüzyıl başları siyasal çalkantılar, diktatörlükler ve devrimlerle doludur. Siyasi yaşama baktığımızda 1948’de Acción Democratica (Demokrasi Hareketi) partisinin lideri Rómulo Gallego'nun iktidarına son veren Marcos Pérez Jiménez'ün diktatörlüğü 10 yıl sürmüştür. Daha sonra 1958'de uzun yıllar egemen olacak sistemin başlangıcı sayılan Punto Fijo anlaşması büyük politik partiler arasında imzalandı. Aralık 1958'deki seçimleri Rómulo Betancourt kazanmıştır. Bu tarihten sonra iktidarın merkez sol parti Acción Democratica (AD) ve sosyal-Hristiyan eğilimli parti COPEI arasında gidip geldiği bir süreç görülür. Punto Fijo sürecinin o dönem diğer Latin Amerika ülkelerine demokrasiye geçişin nasıl olması gerektiğine dair önemli bir model olarak gösterildiğini belirtmektedir

Fernando Casado Gutiérrez, ülkenin politik hayatını bir takım dönemlere ayırır: 1958-1968 arasında demokratik sistem kurulmuş ve kurumsallaştırılmış; 1988'e kadar iki partili bir sistem yürümüş ve 1989-1998 arasında ise sistem zayıflamış ve krize girmiştir. Bir görüşe göre, mevcut partilerin seçim başarısına odaklanmış olmasının ve ideolojilerinin birbirinden farksız hale gelmesinin sisteme olan güvenin azalmasında önemli payı olmuştur. Gözlemciler özellikle 1980'lerden itibaren varolan sistemi “Partidokrasi” olarak tanımlarlar ve bu dönemde iki partinin (AD ve COPEI) ülkede yeni açılımların oluşmasını tıkadıklarını söylemektedirler.

VENEZUELA YÖNETİMİ

Venezuela Cumhuriyeti, Başkanlık Tipi Cumhuriyet ile yönetilir. Başkent Karakas olup; idari bölümler; 23 eyalet,1 federal bölge, ve 1 federal bağımlı; Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales, Distrito Federal, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.

Bağımsızlık günü, 5 Temmuz 1811 (İspanya ve Venezuela’dan), Milli Bağımsızlık Günü’dür. Ve 14 Eylül 1904 Venezuela*dan Milli bayramıdır. Milli Savuncu Günü*dür. Venezuela Cumhuriyeti*nin cumhurbaşkanının doğum günüdür.

VENEZUELA NEREDE? HARİTADAKİ YERİ…

Venezuela, Güney Amerika’da yer alan bir ülkedir. Resmi adı İspanyolca República Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile çevrilidir. Venezuela açıklarında Küçük Antiller adaları olan Aruba, Kurasao, Bonaire (son ikisi Hollanda Antilleri’ne bağlı) ile Trinidad ve Tobago ada devletçikleri bulunur.