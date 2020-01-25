Kim Milyoner Olmak İster sorusu Guinness Dünya Rekorlarına göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi plaetsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 25 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Guinness Dünya Rekorlarına göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi plaetsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

A: 20 saat 10 dakika

B: 30 saat 10 dakika

C: 40 saat 10 dakika

D: 50 saat 10 dakika

Doğru cevap: D 50 saat 10 dakika

Veliko Rogošic, Yugoslavya Olimpiyatları'nda yarışan ve 1959'da yüzme kariyerine başlamasından bu yana sayısız ödül kazanan Hırvat uzun mesafe yüzücüydü. Adriyatik Denizi'nde 50 saat 10 dakika içinde toplam 225 km yüzdü.