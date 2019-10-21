Velayet için her yerde eski kocasını arıyor

Soner KAN

Şahin, hamile sevgilisi M.Ç.’ye dini nikah kıyarak Gaziantep’te ev tuttu. Tayinini de aldırıp 3 çocuk yaptığı M.Ç.’nin yanına yerleşti. Üzerine kuma gelen Hüner, töre baskısı nedeniyle boşanamadı. 2005’te tüp bebek yöntemiyle ‘Halil Tevfik’ adında bir oğlu olan Hüner’le eşinin arası yine düzelmedi. Sibel Hüner, biriktirdiği 50 bin TL’yi çalan kocasını şikayet etti. Bunun üzerine eşini dövüp başına silah dayayan Şahin, tutuklanacağını anlayınca şikayetin geri çekilmesi şartıyla boşanmaya razı oldu.

Uzlaştırmacının hatası sonucu çocuğun velayeti babasına verildi. Hüner, karara itiraz etti ancak 2 yıldır Şahin’e ulaşamadı.

5 AYDIR MAAŞINI ÇEKMİYOR

24 Kasım 2017’de eski eşinden para isteyen Mustafa Şahin’den bir daha haber alınamadı. Son 5 aydır emekli maaşını da çekmeyen Şahin’i, polis de bulamadı. Şahin’e velayet, nafaka ve şiddet gibi 10 ayrı suçtan dava açan Hüner, “Diğer eşi de ulaşamıyor. Telefon çalıyor ama bakmıyor. Çıkıp gelsin, oğlumun velayetini versin” dedi.