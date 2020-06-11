Vekilliği düşürülen 3 isim ile ilgili 'hakimler FETÖ'cü' iddiası da yalan çıktı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın, milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu hakkında karar veren hakimlerle ilgili olarak sarf ettiği “Şu anda FETÖ’den içerideler, müebbet hapis cezası aldılar.” iddiası yalan çıktı.

Star.com.tr’nin haberine göre, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkındaki kararları veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı ile Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle yürütülmekte olan bir inceleme veya soruşturma bulunmuyor.

Milletvekillikleri neden düştü?

CHP’li Enis Berberoğlu, MİT tırlarına ilişkin görüntüleri Can Dündar’a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Berberoğlu’nun cezası, milletvekilliğinin sona ereceği güne kadar ertelenmişti.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK Ana Davası kapsamında yargılanan HDP’li Leyla Güven’in 6 yıl 3 ay hapis cezası ve Musa Farisoğulları’nın 9 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı. Her iki isim de “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanıyordu.

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