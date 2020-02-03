Vekillere mahkum mantısı

YELDA GÖKDAĞ

Zeytin ve zeytinyağı Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu mahkûmları tarafından üretiliyor. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde ise unlu mamuller atölyesi bulunuyor. Kadın mahkûmlar burada günlük 200 kilo mantı üretiyor. Milletvekillerinin favori yemeklerinden biri olduğu bilinen mantının bir porsiyonu TBMM restoranlarında 6 TL’ye satılıyor.

