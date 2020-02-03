Vekillere mahkum mantısı
Her gün yaklaşık 5 bin personel ve binlerce ziyaretçinin faydalandığı TBMM restoranları, mahkûmların ürettiği zeytin ve zeytinyağını tüketiyor.
YELDA GÖKDAĞ
Zeytin ve zeytinyağı Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu mahkûmları tarafından üretiliyor. Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde ise unlu mamuller atölyesi bulunuyor. Kadın mahkûmlar burada günlük 200 kilo mantı üretiyor. Milletvekillerinin favori yemeklerinden biri olduğu bilinen mantının bir porsiyonu TBMM restoranlarında 6 TL’ye satılıyor.