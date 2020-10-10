Vekillere Kovid testi zorunluluğu

TBMM Başkanlığı Ankara’dan ayrılan vekillere Genel Kurul çalışmalarına katılmadan önce her defasında test yaptırmalarını istedi. Kovid testi yaptırmadan çalışmalara katılmama kararı komisyonlar için de geçerli olacak. Özellikle 17 Ekim’de başlayacak Plan Bütçe görüşmeleri öncesinde de çalışmalara katılacak her vekil, Kovid testini yapacak. TBMM Başkanlığı pandemi nedeniyle Plan Bütçe görüşmeleri için olası bulaş riskini sıfırlamak amacıyla, görüşmelerin yapılacağı salonu değiştirmiş ve Komisyon toplantı salonu yerine, TBMM Tören Salonu’nun görüşmelerin yeni adresi olması konusunda hazırlıklara başlamıştı. Bu çerçevede salonun görüşmelere uygunluğu için ses ve oturma düzeni çalışmaları sürüyor.

KISMİ KATILIMLI ÇALIŞMA



Ayrıca Parti Grupları Meclis’in kapanmasından önce gündeme gelen ve uygulanan kısmi katılımlı çalışma sistemini de sürdürecek. Buna göre vekillerin tamamı ya da büyük çoğunluğu aynı anda Genel Kurul çalışmalarına katılmayacak. Her parti yönetimi, haftalık çalışacak milletvekili listelerini hazırlayacak ve o hafta belirlenen listelerde ismi bulunmayan vekiller çalışmalarda yer almayacak.