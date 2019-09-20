Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz oldu! Vedat Yavuz kimdir?

Vedat Yavuz kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Vedat Yavuz Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Samsun Emniyet Müdürü olan Vedat Yavuz kimdir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

VEDAT YAVUZ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürü Sayın Vedat YAVUZ, aslen Ankara ili nüfusuna kayıtlı olup, 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur.

İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamlamış, 1977 yılında başladığı Polis Kolejinden 1980 yılında mezun olarak Polis Akademisindeki eğitimine başlamıştır. 1984 yılında Komiser Yardımcısı rütbesinde Sinop’ta mesleğe başlamış, sırasıyla Malatya, Ankara, Bursa, Manisa, Balıkesir, İstanbul, Ankara illerinde görev yaptıktan sonra 2003 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığında Daire Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2007 yılında Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve 2008 yılından itibaren Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır. İl Emniyet Müdürü olarak 07/01/2014 tarihinde Samsun’a atanmış ve 10/01/2014 tarihinde görevine başlamıştır.



Vedat YAVUZ, evli ve bir çocuk babasıdır.