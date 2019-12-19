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  3. Vedat Milor'ün öğrenci takipçisine yaptığı jest sosyal medyayı salladı

Vedat Milor'ün öğrenci takipçisine yaptığı jest sosyal medyayı salladı

Vedat Milor'ün öğrenci takipçisine yaptığı jest sosyal medyayı salladı

Ünlü gurme Vedat Milor, Twitter üzerinden kendisine yazan bir öğrenci takipçisine ev yapımı konserve hediye gönderdi.Aldığı konserveyi hesabından paylaşan genç "ben bu sitenin ekmeğini değil de kışlık konservesini yedim... teşekkürler vedat milor" notuyla paylaşınca binlerce beğeni aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olan Vedat Milor, herkesin takdirini topladı.

Milor, kendisine "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" Diye mesaj atan takipçisine kayıtsız kalmadı.

Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takipçisinin bu mesajına, "DM kutunu kontrol et kardeşim" diyerek Twitter'ın özel mesaj bölümünden öğrenciyle iletişime geçti.

Ünlü gurme ile mesajlaşmalarını sosyal medya hesabından yayınlayan kişiye Milor, "Adresini ver kardeşim" dedi. Milor'un takipçisi aldığı mesaj karşısında şaşkınlık yaşadı. "Abi ben tröllüne paylaşmıştım onu şoktayım" diye karşılık veren takipçiye Milor, "İstiyor musun istemiyor musun?" diyerek karşılık verdi.

Ünlü eleştirmen, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı takipçisine annesinin evinde hissetmesi için kargoyla konserve gönderdi. Hediyesi eline geçen takipçi, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un içine yazdığı "Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye olmalı" notunu paylaştı.


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