Vedat Milor'ün öğrenci takipçisine yaptığı jest sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olan Vedat Milor, herkesin takdirini topladı.

Milor, kendisine "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" Diye mesaj atan takipçisine kayıtsız kalmadı.

Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takipçisinin bu mesajına, "DM kutunu kontrol et kardeşim" diyerek Twitter'ın özel mesaj bölümünden öğrenciyle iletişime geçti.

Ünlü gurme ile mesajlaşmalarını sosyal medya hesabından yayınlayan kişiye Milor, "Adresini ver kardeşim" dedi. Milor'un takipçisi aldığı mesaj karşısında şaşkınlık yaşadı. "Abi ben tröllüne paylaşmıştım onu şoktayım" diye karşılık veren takipçiye Milor, "İstiyor musun istemiyor musun?" diyerek karşılık verdi.

Ünlü eleştirmen, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı takipçisine annesinin evinde hissetmesi için kargoyla konserve gönderdi. Hediyesi eline geçen takipçi, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un içine yazdığı "Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye olmalı" notunu paylaştı.