Vedat Milor kimdir? Vedat Milor'e Burgazada'da saldırı!

Vedat Milor kimdir, Burgazada olayı nedir? soruları arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ünlü gurme Vedat Milor, Burgazada'da bir restoranda çalışanların kendisine saldırdırdığını söyledi.Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ni etiketleyerek paylaşım yapan Milor, durumun kanuna aykırı olduğunu dile getirdi.Vedat Milor kimdir, Burgazada olayı nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

VEDAT MİLOR BURGAZADA OLAYI NEDİR?

Milor, Burgazada’da yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlattı:

Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Bir restoranın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

VEDAT MİLOR KİMDİR?

Prof. Dr. Vedat Milor, 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Konyalıdır.

Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirmiştir. Bir dönem Londra Ekonomi Okulu'nda eğitim almıştır. Amerika'ya Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitmiş, Sosyoloji doktorası yapmıştır. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kalmak zorunda kalmıştır. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafından senenin en iyi doktora tezi seçilmiştir. Doktorası bitip askerliğini de yapınca Dünya Bankası'nda işe başlamıştır. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalışmıştır. Ardından Brown Üniversitesi'ne, Sosyoloji bölümüne asistan profesör olarak girmiştir. Princeton'da Institute For Advanced Study'ye davet edilmiş, bir yıl misafir öğretmenlik yapmıştır. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okumuştur. İlk yüzde 10'a girerek bitirmiştir. Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işleri ile de ilgilenmiştir. Sonrasında Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başlamıştır. Milor orada Politik Ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise Uluslararası İlişkiler dersleri vermiştir.

NTV'de yayınlanan Vedat Milor'la Tadı Damağımda adlı programın sunuculuğunu yapan Milor, dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür. Milliyet'te başlayan restoran değerlendirmeleri yazılarına günümüzde Cumartesi ve Pazar günleri Hürriyet'te ve Mizanplas adlı Türkçe yayın yapan gastronomi sitesinde devam etmektedir.