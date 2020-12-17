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  • Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine 'cinsel saldırıdan' hapis cezası
17 Aralık 2020 Perşembe 09:34 | Son Güncelleme:

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine 'cinsel saldırıdan' hapis cezası

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisine 'cinsel saldırıdan' hapis cezası

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Ventura hakkında şok gerçek ortaya çıktı. Ventura'nın cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

AA'nın Fransız basınına dayandırdığı habere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.

<p>Olay, saat 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi, 2051. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiy

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