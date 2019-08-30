'Vatanımızın bağımsızlığı için kararlı mücadelemiz sürecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Akar, mesajında, “30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da kıvılcımı ateşlenen ve yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele’nin 1922’de Dumlupınar’da büyük bir zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, ‘ordu millet’ anlayışındaki asil milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur” diyerek şunları kaydetti:

AYNI AZİM AYNI MÜCADELE

“Türk ordusu, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleriyle 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.”