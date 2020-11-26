Vatandaşın yüzde 64.1'i Kovid aşısını güvenli buluyor

Albayrak Holding’e bağlı araştırma şirketi Areda Survey yaptığı bir araştırmayla tüm dünyanın merakla beklediği aşının toplumsal algısını ölçtü. ‘Çıkarılacak olan Kovid-19 aşısını güvenli buluyor musunuz’; sorusuna katılımcıların % 37.3’ü ‘testleri geçmiş tüm aşıları güvenli bulurum’ yanıtı verdi. ‘Yalnızca Türkiye’nin üreteceği aşıya güvenirim’ diyenlerin oranı %26.8 olurken, ‘hiçbir aşıya güvenmem’ diyenlerin oranı %35.9’te kaldı.

GENÇLER İNANIYOR



Aşı çalışmalarına en çok gençlerin destek verdiği ortaya çıktı. 18-24 yaş arası katılımcıların %55’i testleri geçen tüm aşıları güvenli bulduğunu ifade ederken, 45-54 yaş arası katılımcıların %39.2’si tüm aşıları testleri geçmesi halinde güvenli bulduğunu ifade etti. Areda Survey’in Genel Müdürü Yusuf Akın “Vatandaşın %64.1’i Kovid-19 aşısını güvenli buluyor” dedi.

CEZALAR ARTIRILSIN



Akın’ın verdiği bilgiye göre toplumun %52’si yasaklara uymayanlara verilen cezaları yerinde buluyor hatta artırılmasını istiyor. Araştırmada katılımcılara yöneltilen ‘Pandemi ne zaman sona erer’ sorusuna, 65 yaş ‘2021 ortalarında’ yanıtını verdi. 45-54 yaş grubunun %34.39’i salgının aşı çıkınca sona ereceğini ifade etti. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu salgının yıl sonu biteceğine inanmıyor.