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26 Kasım 2020 Perşembe 00:38 | Son Güncelleme:

Vatandaşın yüzde 64.1'i Kovid aşısını güvenli buluyor

Vatandaşın yüzde 64.1'i Kovid aşısını güvenli buluyor

Tüm dünyanın merakla beklediği Kovid-19 aşısın toplumsal algısı ölçüldü.

Albayrak Holding’e bağlı araştırma şirketi Areda Survey yaptığı bir araştırmayla tüm dünyanın merakla beklediği aşının toplumsal algısını ölçtü. ‘Çıkarılacak olan Kovid-19 aşısını güvenli buluyor musunuz’; sorusuna katılımcıların % 37.3’ü ‘testleri geçmiş tüm aşıları güvenli bulurum’ yanıtı verdi. ‘Yalnızca Türkiye’nin üreteceği aşıya güvenirim’ diyenlerin oranı %26.8 olurken, ‘hiçbir aşıya güvenmem’ diyenlerin oranı %35.9’te kaldı.

GENÇLER İNANIYOR

Aşı çalışmalarına en çok gençlerin destek verdiği ortaya çıktı. 18-24 yaş arası katılımcıların %55’i testleri geçen tüm aşıları güvenli bulduğunu ifade ederken, 45-54 yaş arası katılımcıların %39.2’si tüm aşıları testleri geçmesi halinde güvenli bulduğunu ifade etti. Areda Survey’in Genel Müdürü Yusuf Akın “Vatandaşın %64.1’i Kovid-19 aşısını güvenli buluyor” dedi.

CEZALAR ARTIRILSIN

Akın’ın verdiği bilgiye göre toplumun %52’si yasaklara uymayanlara verilen cezaları yerinde buluyor hatta artırılmasını istiyor. Araştırmada katılımcılara yöneltilen ‘Pandemi ne zaman sona erer’ sorusuna, 65 yaş ‘2021 ortalarında’ yanıtını verdi. 45-54 yaş grubunun %34.39’i salgının aşı çıkınca sona ereceğini ifade etti. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu salgının yıl sonu biteceğine inanmıyor.

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