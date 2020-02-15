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  3. Vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti! Yakalandı

Vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti! Yakalandı

Vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti! Yakalandı

Küçükçekmece'de kapkaç yaparak 5 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen Mustafa Ö. yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayları nedeniyle sokakları gösteren kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 5 kapkaç olayının da Mustafa Ö.(30) tarafından yapıldığı tespit edildi. Mustafa Ö., ekipler tarafından Mehmet Akif Mahallesi Âşık Veysel Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)


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