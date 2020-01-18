'Vatandaşı üzeni biz de üzeriz'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım’da İstanbul Fatih’te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti. Türkiye, 6 Kasım’da 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin kardeşlerin ölümüne ağladı.

Kapısına “Dikkat siyanür var” yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan kardeşlerin elektriğinin ödenmeyen faturalar nedeniyle BEDAŞ tarafından kesilmesi yürekleri yaktı. 3 faturanın ödenmemesi nedeniyle kesilen elektrik, olayın öğrenilmesinin ardından açıldı ancak EPDK şirketi affetmedi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

ŞİRKET ASLİ KUSURLU

“Şirkete 888 bin 397 lira idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edildiği için ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Bizim şirketlere her zaman verdiğimiz mesaj, vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olmaları yönünde. Aksi halde ‘Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz’ diyoruz. 6 Kasım’da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden, personeline herkes hassas davranmakla mükelleftir.”

BEDAŞ, intihar olayından 2 gün sonra evin elektiriğini açmıştı.

VATANDAŞI ÜZENİ BİZ DE ÜZERİZ’

4 kardeşin intiharı kadar polis incelemesi sürerken elektriklerinin kesilmesi de gündem oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, tartışma yaratan uygulamayı affetmedi.