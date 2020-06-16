'Vatan size minnettar'

MELİK YİĞİTEL/ANKARA



Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artıran terör örgütü PKK’ya önceki gece yarısı ‘Pençe-Kartal Operasyonu’ düzenlendi. Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’ta belirlenen 81 hedef kısa sürede imha edildi.

YERLİ MÜHİMMAT



Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler vurulurken büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Harekata yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan 30’un üzerindeki savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

SİVİL HASSASİYETİ



Vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edildi. Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.

MÜHİMMAT DEPOLARI HAVAYA UÇTU



Uçakların 81 hedefi tam isabetle vurmasının ardından mağaralarda ikincil patlamalar meydana geldi. Patlamaların hedeflerdeki mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı yaşandığı belirtildi.

ARAP BİRLİĞİ YİNE AYNI



Türkiye vurdu, ses onlardan geldi! Irak Ordusu, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasına girmesini kınadıklarını belirterek ‘egemenlik ihlali’ dedi. Arap Birliği ise başarılı operasyonların ardından yaptığı açıklamasını yineledi: “Türk askeri operasyonunu kınıyoruz.”

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİ’NDEN YÖNETTİ

Harekat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde sevk ve idare edildi.

‘VATAN SİZE MİNNETTAR’



BAKAN AKAR’DAN KAHRAMANLARA TEBRİK



Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar, üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden şöyle seslendi: “Pençe-Kartal Operasyonumuz, sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi, şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar.”

HER DAİM HAZIRIZ



Pilotlar da Bakan Akar’ın sözlerinin ardından telsizden “Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız” ifadelerini kullandı.

İŞTE OPERASYONUN ŞİFRELERİ



• Kandil’in Sincar’a taşınacağı istihbaratı üzerine kapsamlı operasyon için harekete geçildi.

• Temel motto hudut ve halkın güvenliğiydi.

• Noktalar istihbaratla birlikte tespit edildi, sivil zayiat oluşmaması için sıfır hatayla çalışıldı.

• Tam isabet için belirlenen noktalar İHA ve SİHA’larla tespit edildi. Savaş uçakları için Diyarbakır ve Malatya dahil tüm üsler, ikmal için hava tankerleri kullanıldı.

• Arazi çok dağlık ve engebeli olmasına rağmen planlanan süre olan 58 dakikada tamamlandı. Saat 24.00’te başladı, 00:58’de bitti.

• Teröristlerin tüm lojistik merkezleri, cephanelik ve mevzileri tek tek vuruldu.

• Irak’ın toprak bütünlüğü gözetildi. Irak yönetimine PKK’nın Sincar’a taşınacağı bilgisi verildi ve operasyon önerildi. Ancak Irak “bu bizi aşan bir güç” deyince operasyonu Türkiye tek başına yaptı.

• Pençe Harekatlarıyla 1 Ocak 2020’den bu yana 456 terörist vuruldu.

• Hem hava harekatları hem de üst düzey yöneticileri hedef alan nokta operasyonlara kararlılıkla devam edilme kararı alındı.

• ‘Pençe-Kartal’ ismi özellikle seçildi. Daha önce başlatılan pençe harekatlarının devamı ve tıpkı kartalın pençesi gibi ‘pençemize aldık bırakmıyoruz’ anlamını taşıyor.

• Temel hedef, kadro sıkıntısı çeken ve dağılma aşamasına gelen örgütün yurt içine giremeden hareket kabiliyetini bitirmekti, harekatla başarıldı.

TERÖRE KARŞI EN YIPRATICI HAVA HAREKATI



Operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan güvenlik uzmanları, “PKK terör örgütüne yönelik bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı, en vurucu ve yıpratıcı hava harekatı” ifadelerini kullandı. (NTV)