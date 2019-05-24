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  3. Vatan Partisi'nden Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Vatan Partisi'nden Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Vatan Partisi'nden Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Vatan Partisi üyeleri, "Tunceli" yerine "Dersim" yazılması kararı nedeniyle Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve karara imza atan Belediye Meclisi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan Partisi üyeleri, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" yazılması kararına imza atan Belediye Meclisi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, belediye tabelasına "Tunceli" yerine "Dersim" yazılması yönündeki Belediye Meclisi kararının hukuksuz olduğunu savundu.

"Suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "kanunlara uymama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ve Belediye Meclisinde karara onay veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Reyhan, şunları kaydetti:

"Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e sesleniyoruz. Bu rezalete izin vermeyin. Bu sözde karar, önce valinin önüne gidecektir. Kararın reddedilmemesi halinde Vatan Partisi kararın iptali için ayrıca idare mahkemesine gidecektir. Bu kanun tanımazlığa izin verirseniz yarın her Belediye Meclisi kafasına göre il, ilçe isimlerini değiştirme cüretinde bulunur."

Reyhan ve parti üyeleri, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini verdi.

(AA)

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