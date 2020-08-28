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28 Ağustos 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

Vatan evlatları

Vatan evlatları

Van'da hurda toplayan iki çocuk, çöpte buldukları Türk bayraklarını çıkarıp tel örgülere astı.

Van Tuşba’ya bağlı Vali Haydarbey Mahallesi’nde hurda toplayan iki çocuk, çöpe atılan Türk bayraklarını gördü. Bu duruma kayıtsız kalamayan çocuklar, bayrakları tek tek çıkarıp düzgün şekilde tel örgülere astı. O anları bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüleri izleyenler, hem duygulandı hem de gururlandı.

VALİ MAKAMDA AĞIRLADI

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın talimatıyla kimlikleri belirlenen çocukların Yunus (13) Argeş Duman (12) kardeşler olduğu öğrenildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, örnek davranış sergileyen çocukları ve ailesini makamında ağırladı. Duman kardeşler, makamda vali yardımcısı, başsavcı, emniyet müdürü ve komutanlar tarafından alkışlarla karşılandı. Türk bayraklarını kimin çöpe attığı ise henüz tespit edilemedi. 

Vali Bilmez, Yunus ve Argeş kardeşleri tam altın ve Türk bayrağıyla ödüllendirdi. 

İYİ Kİ VARSINIZ 

Duman kardeşlerin eğitimleri için Hakkari’den Van’a geldiğini belirten Vali Bilmez, “Aile ekonomisine katkıda bulunmak için hurda toplarken Türk bayraklarını görmüşler. Birliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü bayrağı alıp kaldırmışlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz, iyi ki varlar” diye konuştu. 

Duman kardeşler, bayrak sevgileriyle yürekleri ısıttı. 

Kağıt toplayıcı çocuk Türk bayrağını yerden alarak tel örgülere astı

Vatan evlatları
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