Vasip Şahin kimdir? Ankara Valisi Vasip Şahin nereli, kaç yaşındadır?

Vasip Şahin hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konu ile ilgili araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valisi Vasip Şahin 6 Kasım 2018 yılında göreve başlamıştır. Valisi Vasip Şahin nereli, kaç yaşındadır? Evli ve üç çocuk babası olan Vali Şahin hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1986 yılı Haziran ayında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir sene süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara -Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık, Düzce Vali Yardımcılığı yaptı.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulundu. Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren İller İdaresi Genel Müdürü ve 11.05.2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-2012 seneleri arasında 2 sene süre ile Düzce Valiliği, 1 Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile 2012-2014 tarihleri arasında 2 yıl süre ile Malatya Valiliği, 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı kararname ile 2014-2018 yıllarında 4 yıl süre ile İstanbul Valiliği yapan Vasip ŞAHİN, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ankara Valiliğine atanarak, 06 Kasım 2018 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Vasip ŞAHİN, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.