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  3. Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi?

Vapur seferleri iptal mi? Son dakika İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi?

Vapur seferleri iptal mi" Son dakika İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi"

Vapur seferleri iptal mi? sorusu arama motoruında hızla aranmaya başladı. Sabah saatlerinde uyanan İstanbullu vatandaşlar sisle karşılaştı. Vapurla işe gidecek olanlar Vapur seferleri iptal mi? sorusuna yantı arıyor. Son dakika İstanbul vapur seferlerine ilişkin haberler sizlerle..

 

Vapur seferleri iptal mi? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. İstanbul’da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya devam ediyor. Vapur kullanacak olan vatandaşlar Son dakika İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi?  sorusunun cevabını merak ediyor. İşte yanıtı..

ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı’nda, gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45´te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı’na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.

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