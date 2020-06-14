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  3. Van'ın Gürbulak ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı
14 Haziran 2020 Pazar 15:22 | Son Güncelleme:

Van'ın Gürbulak ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı

Van'ın Gürbulak ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesinden taziye için Gaziantep'e giden 15 kişinin, dönüşte karantinaya alındığı bildirildi.

Taziyeden dönenlerden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım. Riskin farkında olalım."

AA

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