Koronavirüsle mücadeleyi yerinde görmek ve acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla Van’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştükten sonra önemli açıklamalarda bulundu: “Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılış göstermiyor. Geçen hafta Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ila 70’lere varan düşüşler gördük. Bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak, Van için aynı durum mevcut değil.”

YAKIN TAKİPTEYİZ



“Van’ı mercek altına aldık. Van’daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Van’da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı bu dönemde hızla 128’e çıkardık. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir.”

65 YAŞ YOĞUN BAKIMDA



Yaşlılarımızın yani büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli, nüfusa oranla 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ve bunların yoğun bakımda olması ciddi bir risk oluşturmakta. Gençlerimizin büyüklerle teması belirtisiz geçirdikleri için önlemek son derece önemli. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde maalesef bu tabloları görüyoruz. Herkesi tedbirlere uymaya davet ediyorum.”

DSÖ’nün ‘İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Coğrafi Ayrık Ofisi’ dün İstanbul’da açıldı. Bakan Koca, açılışa Van’dan video konferansla katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, hastanede incelemelerde bulundu.