Van'daki vaka artışı HES sayesinde azaldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında son bilgileri paylaştı. Van’da pandeminin Kurban Bayramı’ndan sonra hızla yükselişe geçip durumu kötü iller arasına girdiğini söyledi. Daha sonra da hastanelerin pandemi servisi önüne gelen kişilerin sayısının 2 bini bulduğunu ve en çok bulaşın da burada oluşan kuyruklardan kaynaklandığını belirtti.

KAMU GİRİŞLERİNDE DENETİM



İzolasyon kuralını ihlal edenlerin olduğunu belirten Vali Bilmez, “Özellikle il giriş ve çıkışlarımızda 24 saat esasına göre arama yapılan kontrol noktalarımız var. Bir de kamu girişlerinde HES uygulamasına geçtik. Bu kaçak vakaları yakalamamıza imkân sağladı. Şu ana kadar da 150 kişi yakalandı. Yurda yerleştirildi. Bunların 50’si pozitif vakaydı. 100 kişide temaslı olduğu için izole edilen kişilerdi. Bunları yurda yerleştiriyoruz. Bunun için 350 kapasiteli yurdumuzun ayırdık. Kamu girişlerinde veya diğer denetimlerde yakaladığımız bu kişilerin karantina süreleri bittikten sonra da buradan da taburcu ediliyor. Bunun da ciddi faydasını gördük” dedi.

TEST KAPASİTESİNİ ARTIRDIK



Daha önce kentin test kapasitesinin 800-1000 civarında olduğunu anlatan Vali Bilmez, “Test kapasitesini 3 bine çıkarttık. Daha önce bir testin alınma süreci 25-30 saat sürüyordu. Şimdi 11 saate kadar düşürdük. 150 filyasyon ekibi oluşturuldu. Filyasyon süremizde 30 saate yakındı onu da 12 saatin altına düşürdük. Şu an bu mücadelemizin ciddi olumlu sonuçlarını görmeye başladık” dedi.