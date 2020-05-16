Van'daki hain pusudan HDP-PKK ittifakı çıktı

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Van’ın Özalp ilçesinde önceki gün Vefa Sosyal Destek Grubu aracına düzenlenen hain saldırıya yönelik soruşturma HDP’ye uzandı. Alcak saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 38 şüpheli arasında HDP Özalp İlçe Başkanı Burhan Atmaca ve 5 ilçe yöneticisinin de bulunduğu açıklandı. HDP’li isimlerin terör örgütü PKK’nın saldırısına lojistik destek sağladıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların telefon HTS kayıtları incelemeye alındı.

SORGULARI SÜRÜYOR



Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gözaltındakilerin sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam ediyor” denildi.

İKİ KİŞİ ŞEHİT BİR KİŞİ YARALI



Eğribelen Mahallesi’ndeki yardım çalışmasından dönen Vefa Destek Grubu’na saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile yoldan aldıkları vatandaş Kinyaz Karlıoğlu şehit olmuştu. Belediyede 5 yıldır görev yapan Taner Temizel ise yaralanmıştı.

TERÖRİSTLER 3 AY ÖNCE TEHDİT ETMİŞ



Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir’in, 3 ay önce de PKK’lı teröristlerce tehdit edildiği öğrenildi. Teröristlerin, Demir’in evinin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde “PKK” yazdığı belirlendi. Demir Ailesi’nin PKK yazan ve çarpı atılan bölümü, farklı renkteki bir boyayla yama yapmak suretiyle boyayarak kapattığı görüldü.

ARABADAN ATLAYINCA KANALA DÜŞTÜM



Terör saldırısında yaralanan vücudunda iki mermi olan Taner Temizel (29), o anları şu sözlerle anlattı: “Arkadan saldırdılar. Gri araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Kendimi arabadan attım, kanala düştüm. Zaten beni görmediler. Ondan sonra emekleyerek yola çıktım sonra araç gelip beni aldı, hastaneye yetiştirdi. Şu anda sağlık durumum iyi çok şükür.”

‘VEFA’ ŞEHİDİNE VEDA



Şehit belediye çalışanı Yıldırım Demir’in cenazesi, Merkez Camii’ne getirildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından, Demir’in cenazesi, ilçe merkezindeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

PKK MENFUR YÜZÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van’daki terör saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “ Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.