HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van%E2%80%99da+ter%C3%B6r+operasyonu:+16+g%C3%B6zalt%C4%B1

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

x

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Denizde şaşırtan olay

Doların hükümlülüğü sona eriyor

En Çok Okunanlar