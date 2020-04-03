Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi nerede, kaç şiddetinde?
Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi nerede, kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Van'da son dakika deprem mi oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Van depremi hakkında tüm merak edilenler..
VAN'DA SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.