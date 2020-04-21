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  3. Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde?

Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde?

Van'da son dakika deprem mi oldu" Van depremi kaç şiddetinde"

Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da son dakika deprem mi oldu? Van depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VAN'DA SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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